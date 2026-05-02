Гейб Ньюэлл продолжает играть в Dota 2 каждый день - даже спустя годы и тысячи часов

Глава Valve Гейб Ньюэлл, несмотря на возраст и отход от активной разработки игр, по-прежнему остаётся преданным поклонником Dota 2. По его словам, он не пропускает ни дня без хотя бы одной партии в популярной MOBA.

Интерес к игре у Ньюэлла сохраняется уже более десяти лет — ещё в начале 2010-х он признавался, что буквально одержим проектом. При этом даже после сотен часов он не стеснялся называть себя новичком, отмечая высокий порог входа и сложность механик.

Любопытно, что с годами отношение к игре не изменилось. Ньюэлл регулярно появляется на турнирах серии The International и продолжает играть, несмотря на типичную для онлайна критику со стороны других пользователей. По его словам, даже негативные комментарии лишь подчёркивают страсть сообщества и делают игру живой.

Он также отмечал, что одна из главных особенностей Dota 2 — постоянное изменение ситуации в матче. Игроку приходится непрерывно адаптироваться, пересматривать стратегию и принимать решения буквально каждые несколько секунд. Именно это, по мнению Ньюэлла, делает жанр MOBA таким захватывающим.

Кроме того, он сравнивал одну игровую сессию с полноценным «сюжетным циклом», где за короткое время игрок проходит путь от слабого персонажа до ключевой фигуры на поле боя. Такая динамика, считает он, и формирует желание запускать матч снова — вне зависимости от того, был ли предыдущий успешным или нет.