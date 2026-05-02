Гейб Ньюэлл продолжает играть в Dota 2 каждый день - даже спустя годы и тысячи часов

Глава Valve Гейб Ньюэлл, несмотря на возраст и отход от активной разработки игр, по-прежнему остаётся преданным поклонником Dota 2. По его словам, он не пропускает ни дня без хотя бы одной партии в популярной MOBA.
Интерес к игре у Ньюэлла сохраняется уже более десяти лет — ещё в начале 2010-х он признавался, что буквально одержим проектом. При этом даже после сотен часов он не стеснялся называть себя новичком, отмечая высокий порог входа и сложность механик.
Любопытно, что с годами отношение к игре не изменилось. Ньюэлл регулярно появляется на турнирах серии The International и продолжает играть, несмотря на типичную для онлайна критику со стороны других пользователей. По его словам, даже негативные комментарии лишь подчёркивают страсть сообщества и делают игру живой.
Он также отмечал, что одна из главных особенностей Dota 2 — постоянное изменение ситуации в матче. Игроку приходится непрерывно адаптироваться, пересматривать стратегию и принимать решения буквально каждые несколько секунд. Именно это, по мнению Ньюэлла, делает жанр MOBA таким захватывающим.
Кроме того, он сравнивал одну игровую сессию с полноценным «сюжетным циклом», где за короткое время игрок проходит путь от слабого персонажа до ключевой фигуры на поле боя. Такая динамика, считает он, и формирует желание запускать матч снова — вне зависимости от того, был ли предыдущий успешным или нет.
А пруфы будут ? Эта слишком нервная игра, не говоря что в игре одни токсики, или с ботами гоняет(00 так смысла нет, игра всё провоняла желчью ещё и конченые ники, psn и xbox там бы сразу головы полетели всех забанили бы за такое, за столько лет можно было сделать аналог вар крафта, но нет одна карта, 9 горячих жоп и ничего больше.
а я продолжаю играть в Division 2 уже 7 лет!!!!!
Гейб это американский Вассерман.
Кто еще помнит времена первой Доты, в который играли через лаунчер Гарена? Там еще куча карт была: петрасянщина, война пуджиков, война замков и дота самая популярная была.
Играет также как Маск в диаблу)