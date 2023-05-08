Главный турнир по Dota 2 - The International 2023 пройдет в октябре ©

Фанатам киберспорта и поклонникам популярной MOBA-игры Dota 2 стоит отметить октябрь месяц в своем календаре. Компания Valve официально объявила о возвращении главного турнира — The International, который пройдет в живой формате на одной из самых больших киберспортивных арен мира. Лучшие команды будут сражаться за звание чемпионов в Dota 2 в конце октября.

Как сообщается, The International 2023 пройдет в Сиэтле. Турнир будет в привычном для него формате с предварительным групповым этапом, который начнется 14 октября и последующей серией т плей-офф. Эти этапы объединяться в отдельное киберспортивное событие "Дорога на The International", о котором Valve обещает рассказать более детально немного позже.

Сам же главный турнир пройдет с 27 по 29 октября. Сильнейшие киберспортивные команды будут сражаться на стадионе Climate Pledge Arena, который должен вместить самое большое число зрителей за историю The International.