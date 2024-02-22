LGD столкнулись с neon в плей-офф дисциплины Dota 2 в рамках Игр будущего

Как и обещал ранее, делюсь интересными и яркими моментами Игр будущего изнутри! Прямо сейчас проходят матчи плей-офф дисциплины Dota 2, в котором достаточно уверенно лидирует команда LGD (одни из фаворитов турнира).

Матчи проходят в привычном для зрителей киберспортивной Dota формате. И если для зрителей, сидящих в зале, турнир протекает стандартно, то смотрящим трансляцию куда интереснее. Помимо прямого наблюдения за статистикой и ходом матча, все чаты могут увидеть собственные аватары и развлекаться в онлайн-игры в перерывах.

Матчи продолжаются, и всем любителям киберспортивной Dota 2 определенно стоит заглянуть на прямой эфир, из которого можно комфортно переходить на другие дисциплины, отслеживая расписание. После этапа за компьютерами команды ждут испытания в реальном мире. В рамках данной дисциплины возможно несколько вариантов: футбол, хоккей или лазертаг.