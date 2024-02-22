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Dota 2 09.07.2013
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.2 3 010 оценок

LGD столкнулись с neon в плей-офф дисциплины Dota 2 в рамках Игр будущего

GRAF_RAGE
Новости

Как и обещал ранее, делюсь интересными и яркими моментами Игр будущего изнутри! Прямо сейчас проходят матчи плей-офф дисциплины Dota 2, в котором достаточно уверенно лидирует команда LGD (одни из фаворитов турнира).

Матчи проходят в привычном для зрителей киберспортивной Dota формате. И если для зрителей, сидящих в зале, турнир протекает стандартно, то смотрящим трансляцию куда интереснее. Помимо прямого наблюдения за статистикой и ходом матча, все чаты могут увидеть собственные аватары и развлекаться в онлайн-игры в перерывах.

Матчи продолжаются, и всем любителям киберспортивной Dota 2 определенно стоит заглянуть на прямой эфир, из которого можно комфортно переходить на другие дисциплины, отслеживая расписание. После этапа за компьютерами команды ждут испытания в реальном мире. В рамках данной дисциплины возможно несколько вариантов: футбол, хоккей или лазертаг.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ЮрийSport

Арена норм, а народу присутствует мало.

0
SULIK 712

че арена то такая стремная для игр будущего

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VIGITAL1

Нарисуй свой дизайн этого пространства , как бы ты сделал.Интересно посмотреть.

0
SULIK 712 VIGITAL1

ну например на эпицентре в 2017 г в москве была крутая арена для доты 2 и кс го.А это как на концерт галкина.

0
VIGITAL1 SULIK 712

Да тут круче,но надо понимать что там это всего лишь один из стендов на всей выставке,а на эпицентре скорее всего просто один зал на все деньги сделали(моя догадка не в курсе,не дотер)

0