LGD столкнулись с neon в плей-офф дисциплины Dota 2 в рамках Игр будущего

Как и обещал ранее, делюсь интересными и яркими моментами Игр будущего изнутри! Прямо сейчас проходят матчи плей-офф дисциплины Dota 2, в котором достаточно уверенно лидирует команда LGD (одни из фаворитов турнира).
Матчи проходят в привычном для зрителей киберспортивной Dota формате. И если для зрителей, сидящих в зале, турнир протекает стандартно, то смотрящим трансляцию куда интереснее. Помимо прямого наблюдения за статистикой и ходом матча, все чаты могут увидеть собственные аватары и развлекаться в онлайн-игры в перерывах.
Матчи продолжаются, и всем любителям киберспортивной Dota 2 определенно стоит заглянуть на прямой эфир, из которого можно комфортно переходить на другие дисциплины, отслеживая расписание. После этапа за компьютерами команды ждут испытания в реальном мире. В рамках данной дисциплины возможно несколько вариантов: футбол, хоккей или лазертаг.
Арена норм, а народу присутствует мало.
че арена то такая стремная для игр будущего
Нарисуй свой дизайн этого пространства , как бы ты сделал.Интересно посмотреть.
ну например на эпицентре в 2017 г в москве была крутая арена для доты 2 и кс го.А это как на концерт галкина.
Да тут круче,но надо понимать что там это всего лишь один из стендов на всей выставке,а на эпицентре скорее всего просто один зал на все деньги сделали(моя догадка не в курсе,не дотер)