mash1nkaaa назвала главных претендентов на выход из групп Play-in на Riyadh Masters 24

Киберспортивный комментатор Мария mash1nkaaa Ганелина поделилась своими впечатлениями от первого игрового дня на Riyadh Masters 24 и назвала главных претендентов на выход из групп и финал, который ей хотелось бы увидеть.

«В целом в глаза сразу бросается отсутствие борьбы от команд из поднебесной: АR, LGD, G2. Для меня это неожиданно, не думала, что новый патч так ударит по ним. Многие обсуждали игру VP, но для меня эти ребята выглядят очень нестабильными и счет 2-2, вполне себе хороший для них (если вспомним квалы на инт, то там у ВП вообще не пошло). Меня невероятно радует перформанс команд из ЮВА, в силе Aurora я не сомневалась (Lorenof - очевидное усиление команды), но вот Blacklist, голодные до побед ребята, это действительно удивление. Тем более на фоне относительного недавнего скандала внутри команды, связанного с Abed и Gabbi. Но, видимо, перерыв от турниров и провал на квалификации к главному турниру года закалил их. Heroic также радуют, хотя все связано с тем, что команды из Китая показывают не лучшую игру. Не жду ничего от команды Mouz, пока эти ребята только набираются совместного соревновательного опыта и пытаются противостоять более сыгранным коллективам. PSQ Quest тоже в последнее время не радуют, хотя и начали свое выступление на «Рияде» довольно успешно.В целом группа Б кажется послабее и, на мой субъективный взгляд, в группе А борьба будет складываться поинтереснее.Из группы А, по-моему, пройдут: Blacklist, Entity и VP/Beastcoast (очень хотелось бы VP).Из группы Б: Aurora, Heroic и понятия не имею, кто угодно может. Если выделять из общих фаворитов, то тут отдам предпочтение Team Spirit, Falcons, Xtreme Gaming и BB. В финале хотелось бы увидеть Falcons и Team Spirit», - рассказала mash1nkaaa корреспонденту «Рваной Бутсы».

Уже 7 июля мы узнаем список команд, которые пройдут в основную часть турнира. Она стартует с 10 июля, там мы сможем в деле увидеть фаворитов, которых отметила mash1nkaaa.