На Reddit пожаловались на рабочий чит в Dota 2. Его используют про-игроки и топ-10 ладдера

Пользователь Reddit под ником Much_Swan488 пожаловался на использование игроками, в том числе из топ-10 ладдера и некоторыми профессионалами, программного обеспечения, которое дает нечестное преимущество в Dota 2.

Автор темы утверждает, что наличие включенного чита можно заметить у стримеров на Twitch по значку в виде глаза в левой верхней части экрана. По его словам, основные функции ПО — изменение скинов, которое работает на стороне клиента, и анализатор пиков.

Именно анализатор, который работает по принципу ограниченного ранее Dota Plus от Overwolf, автор считает читом. Его особенность в том, что он видит историю игр участников матча до того, как они выбрали героя и началась игра, даже если их публичная история матчей отключена.

Особое преимущество чит дает игрокам с высоким рейтингом, так как на драфте Титанов его пользователь может выбирать или советовать капитану игроков с желаемыми показателями и оставлять противнику тех, кого не хотят видеть в команде.

В комментариях разработчик Dota Plus от Overwolf объяснил, что скрытие профилей во время драфта было лишь косметическим, и в программном плане ничего не изменилось. Он решил скрыть эту информацию в своем продукте из-за того, что посчитал действие Valve неким жестом.