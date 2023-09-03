На Reddit пожаловались на рабочий чит в Dota 2. Его используют про-игроки и топ-10 ладдера

Пользователь Reddit под ником Much_Swan488 пожаловался на использование игроками, в том числе из топ-10 ладдера и некоторыми профессионалами, программного обеспечения, которое дает нечестное преимущество в Dota 2.
Автор темы утверждает, что наличие включенного чита можно заметить у стримеров на Twitch по значку в виде глаза в левой верхней части экрана. По его словам, основные функции ПО — изменение скинов, которое работает на стороне клиента, и анализатор пиков.
Именно анализатор, который работает по принципу ограниченного ранее Dota Plus от Overwolf, автор считает читом. Его особенность в том, что он видит историю игр участников матча до того, как они выбрали героя и началась игра, даже если их публичная история матчей отключена.
Особое преимущество чит дает игрокам с высоким рейтингом, так как на драфте Титанов его пользователь может выбирать или советовать капитану игроков с желаемыми показателями и оставлять противнику тех, кого не хотят видеть в команде.
В комментариях разработчик Dota Plus от Overwolf объяснил, что скрытие профилей во время драфта было лишь косметическим, и в программном плане ничего не изменилось. Он решил скрыть эту информацию в своем продукте из-за того, что посчитал действие Valve неким жестом.
Ладдера!!..)) Умиляет как малолетки коверкают английский язык. Создавая всё больше и больше американизмов и англицизмом на радость для обсуждения и хаяния сумасшедшим. Вэлкомэн ту зэ "брэйв" нью уорлд!
Как раз таки "ладдер" это "древнее" слово, которое знают почти все MMO-шеры. А нынешние малолетки (и блогеры делающие для них контент) придумывают всякий бред, который даже смысла толком не имеет. Вот это действительно проблема
а чо в ВоВ 15 лет назад не было ладдера? или в Доте первой? или в варкрафте 3? Везде где есть соревновательная составляющая и таблицы игроков, везде будет такое понятие как ''ладдер''
Как хорошо, что в игрища почти не играю, тем более, онлайн.
Когда несколько знаешь международный и используешь по работе, эти слова вызывают усмешку, э грин. Настолько дико всё это звучит, вы не представляете.. Но, с другой стороны, может это явление и натуральное.. Ведь термины часто из заимствованных слов образуются.