Началась регистрация участников открытой студенческой киберспортивной лиги МСКЛ+ ©

Федерация компьютерного спорта города Москвы объявила о начале приема заявок для участия в третьем сезоне открытых студенческих соревнований МСКЛ+. Турниры пройдут с 28 сентября по 9 ноября. Принять участие в них могут высшие и средние специальные учебные заведения со всей России.

МСКЛ+ проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы и Московским Центром Воспитательных Практик.

Соревнования пройдут по семи видам программ: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, VALORANT, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, StandOFF 2 и “Мир Танков”.

Заявки принимаются по адресу info@fcs.msk.ru! Количество команд от одного учебного заведения не ограничено. По ссылке можно подписаться на информационную рассылку по каждому виду программы.

Первый сезон МСКЛ+ прошел осенью 2021 года и объединил 102 учебных заведений из 25 городов России. Во втором сезоне, прошедшем в 2022 году, количество учебных учебных заведений превысило 150, а общее число участников - 4500.

Соревнования МСКЛ+ не являются регулярным сезоном Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ).