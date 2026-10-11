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Dota 2 09.07.2013
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.1 3 328 оценок

Онлайн Dota 2 превысил миллион игроков впервые с 2022 года

Solstice Solstice

Пиковый онлайн Dota 2 в Steam превысил отметку в 1,01 млн игроков. Рекорд зафиксирован вечером 10 октября, а подобных показателей игра не демонстрировала с октября 2022 года. Прирост игроков произошел на фоне выхода новой сокровищницы Trove of Terror.

В Dota 2 добавили сокровищницу Trove of Terror - новая аркана на Tidehunter и возвращение арканы Drow Ranger

Для игры это самый высокий показатель за последние четыре года, но исторический максимум игры при этом остаётся прежним: более 1,29 млн. В Trove of Terror вошли 17 наборов, и, возможно, именно новая сокровищница заинтересовала пользователей.

Ранее датамайнеры в файлах клиента обнаружили новые данные, указывающие на скорый выход второго акта события "Темный карнавал": девять новых билетов с названиями карт Таро, предметы для лавки конфет и инструменты разработчиков для работы над ивентом.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Господин Лидер Мур

3 короля

8
physx0

новость г.овн.а

3
Ghost_God

И что? Обновления пздц какими редкими стали. Валв те ещё дормаеды.