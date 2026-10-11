Онлайн Dota 2 превысил миллион игроков впервые с 2022 года

Пиковый онлайн Dota 2 в Steam превысил отметку в 1,01 млн игроков. Рекорд зафиксирован вечером 10 октября, а подобных показателей игра не демонстрировала с октября 2022 года. Прирост игроков произошел на фоне выхода новой сокровищницы Trove of Terror.

Для игры это самый высокий показатель за последние четыре года, но исторический максимум игры при этом остаётся прежним: более 1,29 млн. В Trove of Terror вошли 17 наборов, и, возможно, именно новая сокровищница заинтересовала пользователей.

Ранее датамайнеры в файлах клиента обнаружили новые данные, указывающие на скорый выход второго акта события "Темный карнавал": девять новых билетов с названиями карт Таро, предметы для лавки конфет и инструменты разработчиков для работы над ивентом.