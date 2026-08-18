Онлайн Dota 2 вырос на фоне The International 2026

Средний одновременный онлайн Dota 2 за последние 30 дней составил 582 497 игроков. По данным SteamCharts, на 17 августа 2026 года, показатель прибавил 6,78% к предыдущему окну наблюдения, а суточный пик поднялся до 949 773 человек.

Аудитория увеличивается третий отчётный период подряд. Мартовский обвал связан с массовой волной VAC-блокировок, которая выкосила бот-аккаунты. Средний онлайн тогда потерял 119 154 игрока – это самое сильное месячное падение за всю историю замеров Dota 2.

25 июня 2026 года в Dota 2 стартовал «Тёмный карнавал», третью главу которого Valve запустила 24 июля. В ночь на 31 июля вышел Компендиум к The International 2026 вместе с патчем 7.41e, и по итогам июля средний онлайн вырос на 17,07%. Главный фактор августа – сам турнир, который проходит с 13 по 23 августа в Шанхае.

Исторический максимум Dota 2 составляет 1 291 328 игроков и был установлен в марте 2016 года. Текущий суточный пик отстаёт от рекорда почти на 342 тысячи, так что о приближении к историческому максимуму говорить рано.