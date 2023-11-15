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Dota 2 09.07.2013
7.2 2 971 оценка

Победителей TI 12 по Dota 2, команду Team Spirit, не номинировали на звание лучшей киберспортивной команды на TGA 2023

butcher69
Новости

13 ноября 2023 года организаторы The Game Awards 2023 анонсировали всех номинантов премии. Удивительным образом, коллектив Team Spirit, включающий в себя игроков из России и Украины и ставший победителем крупнейшего турнира года по Dota 2 — The International 2023, не был включен в список претендентов на победу в категории "Лучшая киберспортивная команда".

Команда так же добилась победы в Riyad Masters 2023 года. Их общий призовой фонд составил почти 7 миллионов долларов, установив рекорд в мире киберспорта за указанный период времени.

Единственной командой, представляющей Dota 2 в категории "Команда года", стали Gaimin Gladiators, которые продемонстрировали хорошие результаты в сезоне, одержав победы в трех мэйджорах, двух сезонах DreamLeague и BetBoom Dacha.

С чем связано такое решение не совсем понятно, но у множества пользователей, и представителей игровой индустрии, уже есть сомнения об уровне компетентности организаторов шоу

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Excellent Stark

если мне не изменяет память, на портале Game Awards я лично проголосовал за эту команду... как это?

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CyberDrogy

Там нет ее, посмотри

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