Пользователь использовал свои навыки в астрологии для определения даты релиза нового обновления для Dota 2

Игрок Dark1nho, проанализировав последние намеки Valve, предположил, что обновление 7.38 выйдет 7 марта в 7:38.

Он обратил внимание на изображение Гамбурга 2025, использованное в анонсе TI, и связал его с астролябией, предполагая, что Полярная звезда является ключевой подсказкой.

Эта теория кажется правдоподобной, так как дата соответствует традиционному времени выхода патчей (среда-пятница).

К тому же аналитик Sunsfan ранее прогнозировал важное обновление в течение шести недель, которое должно исправ