Порядок в лавке и на поле боя: что принесло обновление 7.39b в Dota 2

Valve выпустила патч 7.39b для Dota 2, в котором разработчики сосредоточились на улучшении стабильности игры и исправлении ошибок. Полный список изменений уже доступен, а сам апдейт включает в себя как технические улучшения, так и обновления интерфейса и игровых механик. Особое внимание уделено устранению сбоев клиента и серверов, а также багов, связанных с новым меню настроек.

Среди важных исправлений — корректная работа быстрой покупки, устранение проблем с курьером, а также возврат настроек, которые ранее исчезли из интерфейса. Пользователи теперь могут отключать управление для отдельных существ через новую опцию в библиотеке управления. Были также доработаны состояния интерфейса курьера, устранены сбои в пользовательских режимах, а система назначения клавиш стала более стабильной.

Обновление затронуло и игровые способности — исправлены ошибки у множества героев, таких как Invoker, Disruptor, Elder Titan, Muerta, Kez и других. Также были решены баги с визуальными эффектами предметов, улучшено поведение способностей в режиме Ability Draft и оптимизирована работа Dota Plus. Обновление 7.39b направлено в первую очередь на комфорт и стабильность игрового процесса.

Полный список изменений на официальном сайте.