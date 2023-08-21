Призовой фонд восьмого сезона "Московского Киберспорта" составит 1,5 млн рублей

Призерам турниров будут присваиваться спортивные разряды

Восьмой сезон марафона бесплатных онлайн-турниров «Московский Киберспорт» стартует 21 августа и продлится до 10 декабря. Мероприятие проведет Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы.

В рамках марафона пройдет 98 турниров по девяти видам программы: Valorant, CS:GO, Dota 2, League of Legends, “Мир Танков”, Standoff2, Pubg Mobile, Hearthstone Battlegrounds и Teamfight Tactics.

Общий призовой фонд соревнований составит 1,5 млн рублей.

В восьмом сезоне участников ждут интересные изменения формата мероприятия. Главное из них – возможность получить спортивный разряд. Команды и участники, занявшие первое и второе места, будут приглашены в специальный турнир, призерам которого присвоят разряды (1 место - 1 разряд, 2 место - разряд , 3 место - 3 разряд).

Так же организаторы отменили систему квалификаций и суперфиналов, сделав каждый турнир отдельным соревнованием.

«Уровень участников турниров «Московского Киберспорта» за несколько лет ощутимо вырос, наши призеры добиваются больших успехов не только на городских соревнованиях, но и на всероссийской арене, – отметил президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флёр. – Поэтому мы решили, что имеем все основания присваивать спортивные разряды сильнейшим участникам “Московского Киберспорта”. Отдельно хочу обратить внимание на возвращение в список программ “Мира Танков”. Мы провели тестовый турнир в рамках Летних игр, и он вызвал огромный интерес аудитории. До встречи на платформе!»

Все онлайн-турниры проходят на платформе cybermos.ru, которая была создана специально для проекта «Московский Киберспорт», и постоянно совершенствуется, постепенно превращаясь в полноценную экосистему для игроков, турнирных операторов, компьютерных клубов, спонсоров и других участников киберспортивной жизни столицы.

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