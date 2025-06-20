Российский киберспортсмен стал победителем рейтинга "30 до 30" от Forbes

В этом году в список номинантов попал лишь один профессиональный игрок

Российский профессиональный игрок и участник команды PARIVISION по Dota 2 Алан «Satanic» Галлямов вошел в тройку победителей рейтинга «30 до 30» от Forbes. Он выиграл в категории «Спорт и киберспорт».

В каждой из категорий Forbes составлял списки номинантов с помощью экспертов. А победителей определяют по результатам голосования специального жюри, читателей и редакции. В номинации «Спорт и киберспорт» выбраны три победителя: помимо Галлямова, лучшими признаны фигурист Владислав Дикиджи и гребец Захар Петров.

В 2024 году в число победителей рейтинга «30 до 30» вошел профессиональный игрок и участник команды Team Spirit по CS2 Данил «donk» Крышковец. Помимо него, в список попали Станислав «Malr1ne» Поторак и Денис «larl» Сигитов.