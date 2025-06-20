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Dota 2 09.07.2013
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.1 3 198 оценок

Российский киберспортсмен стал победителем рейтинга "30 до 30" от Forbes

Solstice Solstice

В этом году в список номинантов попал лишь один профессиональный игрок

Российский профессиональный игрок и участник команды PARIVISION по Dota 2 Алан «Satanic» Галлямов вошел в тройку победителей рейтинга «30 до 30» от Forbes. Он выиграл в категории «Спорт и киберспорт».

В каждой из категорий Forbes составлял списки номинантов с помощью экспертов. А победителей определяют по результатам голосования специального жюри, читателей и редакции. В номинации «Спорт и киберспорт» выбраны три победителя: помимо Галлямова, лучшими признаны фигурист Владислав Дикиджи и гребец Захар Петров.

В 2024 году в число победителей рейтинга «30 до 30» вошел профессиональный игрок и участник команды Team Spirit по CS2 Данил «donk» Крышковец. Помимо него, в список попали Станислав «Malr1ne» Поторак и Денис «larl» Сигитов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Trinity_ExDeath

П - Пох

1
Saw Gerrera
Egik81

Ждём новых новостей, в какие ещё чудо рейтинги наши умудрились попасть у авторитетных изданий забугорных.

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