Российский киберспортсмен вошел в топ-3 богатейших про-игроков по призовым

За всю карьеру он выиграл свыше $6,2 млн

Российский киберспортсмен и капитан команды Team Spirit по Dota 2 Ярослав «Miposhka» Найденов занял третье место среди самых богатых профессиональных игроков по выигранным призовым. За свою карьеру он заработал свыше $6,2 млн.

Первую и вторую строчку в рейтинге по-прежнему занимают Йохан «N0tail» Сундштайн и Йессе «Jerax» Вайникка — за киберспортивную карьеру они заработали $7,1 млн и $6,4 млн соответственно. На текущий момент оба игрока не числятся в активных командах.

В списке богатейших киберспортсменов обновили свои места и другие участники Team Spirit — теперь шестое и седьмое место занимают Магомед «Collapse» Халилов и Илья «Yatoro» Мулярчук с $5,94 млн и $5,93 млн соответственно.

Ранее Team Spirit стала чемпионом Esports World Cup 2025 по Dota 2. В гранд-финале команда обыграла Team Falcons со счетом 3:0. За победу российский коллектив заработал $1 млн призовых. Общий призовой фонд чемпионата составил $3 млн.