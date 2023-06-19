РТУ МИРЭА стал чемпионом Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Сборная московского РТУ МИРЭА стала чемпионом Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ). Победа оказалась крайне уверенной – студенты этого вуза заняли первые места в StarCraft, Hearthstone и Clash Royale, а также вторые – в Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

В общекомандном зачете РТУ МИРЭА заработал 495 очков, чемпион 2022 года – УрФУ – с 305 баллами занял вторую позицию. На третьем месте расположилась вторая московская команда – НИУ МЭИ, в активе которой одно второе место, одно третье и два четвертых. Московские студенты не просто впервые выиграли ВКСЛ, но и заняли сразу два призовых места.

«Поздравляю команду РТУ МИРЭА с долгожданной и заслуженной победой на ВКСЛ, а НИУ МЭИ – с отличным выступлением, – отметил президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флёр. – Подход РТУ МИРЭА к развитию киберспорта может стать примером для многих учебных заведений. Не зря его сборная выиграла подряд четыре сезона Московской студенческой киберспортивной лиги, и теперь показала высший результат на российском уровне. Желаю ребятам расти и развиваться дальше, поднимая планку студенческого киберспорта, а остальным командам – подтягиваться к этому уровню».

Финал ВКСЛ прошел в Нижнем Новгороде 17-18 июня. Его призовой фонд составил 3 миллиона рублей.