Седьмой сезон марафона онлайн-турниров "Московский Киберспорт" объединил 15 тысяч человек

Призовой фонд соревнований превысил 1 млн рублей.

Завершился седьмой сезон марафона бесплатных онлайн-турниров «Московский Киберспорт». С февраля по начало июня Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы провела 85 турниров, в которых приняли участие 15 тыс. человек.

В седьмом сезоне «Московского Киберспорта» участники соревновались в 14 популярных видах программы: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, StandOff 2, Escape from Tarkov, Garena Free Fire, PUBG Mobile, Dota 2, League of Legends, Brawl Stars, Mobile Legends: Bang Bang, Hearthstone: Battlegrounds, Clash Royale и Teamfight Tactics.

В различных дисциплинах участники играли квалификации, а затем суперфиналы с призовым фондом до 150 тыс. рублей в зависимости от игры. Суммарный призовой фонд составил более 1,1 млн рублей.

В рамках седьмого сезона «Московского Киберспорта» прошел весенний этап пятого сезона по киперболу, который провел фонд «Страна Футбола» Игоря Акинфеева. Его призовой фонд составил 250 тыс. рублей.

«Седьмой сезон «Московского Киберспорта» оказался насыщенным, интересным и разнообразным, – отметил президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Максим Флёр. – Наша команда провела большую работу по анализу наиболее интересных аудитории видов программы и форматов проведения, поэтому были отобраны действительно любимые нашими участниками игры, причем некоторые – от отечественных разработчиков. Благодарю всех, кто поддерживал и помогал провести седьмой сезон «Московского Киберспорта», а также всех участников и организаторов. До встречи в новом сезоне!»

Все онлайн-турниры проходят на платформе cybermos.ru, которая была создана специально для проекта «Московский Киберспорт», и постоянно совершенствуется, постепенно превращаясь в полноценную экосистему для игроков, турнирных операторов, компьютерных клубов, спонсоров и других участников киберспортивной жизни столицы.

Первые шесть сезонов «Московского Киберспорта» прошли с мая 2020 по ноябрь 2022 года, в их рамках прошло более тысячи турниров, на участие в которых было подано более 90 тыс. заявок.

Победители и призеры седьмого сезона «Московского Киберспорта»

DOTA 2

1 место – MCAST – 70 000 рублей

2 место – SIBE team – 35 000 рублей

3 место – TEAM ARISE – 20 000 рублей

4 место – BMKNA – 10 000 рублей

5-6 места – Jekabasher / Herald Squad – 5 000 рублей

7-8 места – Chikara / qualifiers enjoyers – 5 000 рублей

LEAGUE OF LEGENDS

1 место – Domoi – 57 900 рублей

2 место – батин пинджаг – 28 750 рублей

3 место – Future Perfect – 14 375 рублей

4 место – XpycTeam – 14 375 рублей

STANDOFF 2

1 место – Absolute – 55 000 рублей

2 место – Rycoil – 22 500 рублей

3 место – Nowerty Esports – 15 000 рублей

4 место – Runcdaction – 7 500 рублей

HEARTHSTONE BATTLEGROUNDS

1 место – Михаил MiSHanyA Андреев – 25 000 рублей

2 место – Антон WySTaN Лоскутников – 12 500 рублей

3 место – Дмитрий «Картоха» Щеглов – 7 500 рублей

4 место – Артем «Леший» Теребов – 5 000 рублей

BRAWL STARS

1 место – QWE – 40 000 рублей

2 место – Star Players – 25 000 рублей

3 место – MrDoSa – 15 000 рублей

4 место – F/A Invincible – 8 000 рублей

5-6 место – Dva krutih bez lgu / More Good Luck – 4 000 рублей

7-8 место – Snigets / GeniusSqueak – 2 000 рублей