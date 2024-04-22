Событие "Павшая корона" увеличило онлайн DOTA 2 на 18%

Стартовавший 19 апреля внутриигровой ивент “Павшая корона”, главными героями которого стали Skywrath Mage и Vengeful Spirit, заставил не только проводить в игре чуть больше времени активных игроков, но и вернул некоторых в игру.

По нашим данным, собранным среди русскоязычных пользователей Steam, онлайн игры увеличился на 18% за минувшие выходные. Причиной тому послужили новые облики для героев, и большое число мелких наград дающихся по ходу прохождения задания события.

Ивент представляет собой карту/лабиринт, проходя которую игрок может узнать чуть больше о сюжете и связи Skywrath Mage и Vengeful Spirit, относящихся к одной внутриигровой расе. Нелинейная цепочка квестов заставляет игроков играть (и выигрывать) на определенных героях, что добавляет разнообразия в рядовых матчах.

Событие только началось и, предположительно, продлиться до конца весны. Успейте забрать свои награды!