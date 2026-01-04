Средний онлайн Dota 2 достиг максимума за девять лет

Средний месячный онлайн в Dota 2 за последние 30 дней составил 592 тысячи игроков, достигнув самого высокого показателя с октября 2016 года. Игра преодолела кризис начала года, когда в апреле 2025 упала до минимума в 393 тысячи игроков — самого низкого уровня за четыре года.

Показатель декабря вырос примерно на 1.8% по сравнению с ноябрем, когда было зафиксировано 583 тысячи игроков. Таким образом, игра демонстрирует стабильный рост аудитории на протяжении нескольких месяцев.

Росту игровой активности могло поспособствовать зимнее событие “Диковинки Квортеро“, а также выход патча. По состоянию на утро 2 января Dota 2 сохраняет второе место в рейтинге Steam по количеству активных игроков, уступая только Counter-Strike 2.