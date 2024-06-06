Стали известны все участники турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Все региональные квалификационные матчи в рамках турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 были завершены. Это означает, что стали известны все команды, которым предстоит бороться в столице Саудовской Аравии за призовой фонд в 5 млн долларов.

От Восточной Европы в Эр-Рияд поедет российская команда Virtus.pro. Коллектив победил в решающем матче за выход в основные соревнования Natus Vincere. Встреча закончилась со счетом 3:0.

От Западной Европы в финал пробились две команды: MOUZ через нижнюю через нижнюю сетку квалификации и Entity – через верхнюю. В регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка – Прим. ред.) слот достался команде PSG Quest.

КНР на Riyadh Masters 2024 будут представлять три команды: Azure Ray, LGD Gaming и G2 x iG. От Южной Америки выступит HEROIC, от Северной – nouns, а от Юго-Восточной Азии – Blacklist International и Aurora.

Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдет с 4 по 21 июля в Эр-Рияде. За призовой фонд в 5 млн долларов будут бороться 20 команд.