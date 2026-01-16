Стримеры Dota 2 столкнулись с перебоями в работе популярного оверлея Dotabod

Создатели контента, транслирующие матчи по Dota 2, начали массово сообщать о технических неполадках в работе сервиса Dotabod. Данный инструмент широко используется для оформления эфиров, позволяя выводить на экран интерактивную статистику, автоматические прогнозы и скрывать важную информацию на мини-карте от снайперов. Проблема заключается в невозможности корректного подключения оверлея в OBS как источника браузера.

Причиной сбоев стала фильтрация сетевого трафика. Сервис передает данные через 443-й порт, который в настоящее время находится под усиленным контролем систем DPI. В результате пакеты данных блокируются, что приводит к неработоспособности виджетов на трансляциях. Эксперты склоняются к версии о ложном срабатывании алгоритмов фильтрации, так как официальный домен сервиса отсутствует в Едином реестре запрещенной информации.

Из-за возникшей ситуации стримеры потеряли доступ к функционалу, который помогал удерживать внимание аудитории. Dotabod позволял зрителям делать ставки баллами канала, отслеживал изменения рейтинга MMR в реальном времени и выводил контекстные сообщения о событиях в матче. Инструмент работал легально, используя официальный API интеграции, предоставляемый разработчиками игры.

Подобные трудности коснулись и других зарубежных платформ для стримеров. Сообщается о нестабильной работе сервиса thefyrewire, отвечающего за звуковые уведомления при использовании баллов канала. На данный момент универсального решения проблемы не существует, и пользователи вынуждены временно отказаться от привычных инструментов интерактивности до нормализации прохождения трафика.