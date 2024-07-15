Team Spirit прошла в верхнюю сетку ПО Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Российская команда Team Spirit накануне закончила последнюю серию группового этапа турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2. Коллектив прошел в верхнюю сетку престижных соревнований, которые проводятся в столице Саудовской Аравии.

Последним соперником этой стадии для россиян стала филиппинская команда Blacklist International. При этом победить «спириты» не сумели – встреча закончилась со счетом 1:1. Тем не менее, именно Team Spirit прошла в верхнюю сетку плей-офф Riyadh Masters 2024, а их противники покинули соревнования.

Причиной стала разница в количестве набранных очков. Филиппинцы оказались на последнем месте в группе А, поэтому и вылетели. Первое место заняла Team Falcons с Ближнего Востока, а россияне расположились на второй строчке рейтинга.

Соревнования в Эр-Рияде проходят с 4 по 21 июля в LAN-формате. 20 команд-участников ведут борьбу за общий призовой фонд в размере 5 млн долларов.