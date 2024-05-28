The International 2024 по Dota 2 пройдет 4-15 сентября в Копенгагене

Компания Valve, известная по игре Dota 2, анонсировала даты проведения чемпионата мира по этой дисциплине. The International 2024 состоится с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания, и будет проходить в три этапа.

Первая стадия, групповой этап, пройдет 4 и 5 сентября. С 6 по 10 сентября состоится первая половина плей-офф, а с 13 по 15 сентября – заключительные матчи плей-офф и финал турнира.

С 4 по 12 сентября игры будут проходить в закрытом формате – только для участников и членов их тренерских штабов. Вторая половина плей-офф будет проведена на стадионе «Роял Арена» в Копенгагене. Билеты на финальные три дня The International 2024 поступят в продажу 10 июня.

Среди команд, которые получили прямые путевки на The International 2024, есть два российских коллектива: Team Spirit и BetBoom Team. Еще десять участников будут определены по результатам региональных квалификаций, которые пройдут с 3 по 8 июня 2024 года.