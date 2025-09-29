Турнир по Dota 2 "Московского Киберспорта" собрал рекордное число участников

Онлайн-турнир по Dota 2 из серии “Московский Киберспорт” собрал 136 команд и 680 игроков. Эти результаты стали новым рекордом для однодневных соревнований на платформе Cybermos.ru, в сравнении с предыдущим годом.

Рекордное количество участников – это яркое подтверждение того, что киберспорт в Москве развивается стремительными темпами и привлекает все больше игроков. Мы продолжим создавать все условия для развития киберспортивного сообщества в столице и за ее пределами, организовывая доступные и интересные турниры для всех желающих. Ждем новых рекордов и захватывающих матчей!



Президент Федерации компьютерного спорта города Москвы

В рамках уикенда, с 26 по 28 сентября, также прошли турниры по Hearthstone: Battlegrounds и League of Legends, суммарно собравшие 1123 киберспортсмена. Организатором марафона является Федерация компьютерного спорта Москвы при поддержке городского департамента спорта. Соревнования проводятся онлайн и открыты для всех граждан России без вступительных взносов.

Предыдущий рекорд платформы был установлен в сентябре 2024 года — 128 команд и 640 игроков.