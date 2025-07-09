У Dota 2 день рождения - с момента первого релизного патча прошло более десятилетия

Сегодня Dota 2 отмечает 12-летие со дня выхода первого релизного патча – игра продолжает оставаться одной из самых популярных и влиятельных в жанре MOBA.

9 июля 2013 года вышел первый официальный релизный патч Dota 2 – с тех пор игра стала одной из самых популярных многопользовательских MOBA в мире. За 12 лет своего существования Dota 2 пережила множество изменений, обновлений и крупных турниров, которые сформировали киберспортивную сцену.

Patches

2013: July 9, 2013 Patch released

2013: Dota 2 left beta and was officially released

Игра продолжает привлекать миллионы игроков по всему миру, а её влияние на индустрию видеоигр остаётся значительным. Valve регулярно выпускает обновления, поддерживая баланс и вводя новый контент, что позволяет удерживать интерес сообщества.