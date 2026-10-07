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Dota 2 09.07.2013
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.1 3 327 оценок

В Dota 2 добавили сокровищницу Trove of Terror - новая аркана на Tidehunter и возвращение арканы Drow Ranger

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В Dota 2 вышла сокровищница Trove of Terror. Она принесла 19 косметических предметов, включая 15 наборов уровня Immortal и две арканы — для Drow Ranger и Tidehunter.

Разработчики также добавили механику, снижающую риск неудачных открытий. Обе арканы гарантированно выпадут на 50-м сундуке, а на 12-м и 40-м игрок получит дополнительные награды — облики для Терзателя и Рошана. Одна сокровищница стоит 424 рубля.

Кроме аркан, в набор вошли скины для Tiny, Marci, Treant Protector, Terrorblade, Oracle, Primal Beast, Ancient Apparition, Broodmother, Anti-Mage, Undying, Pudge и Death Prophet.

+ ещё 12 картинок

Ранее, 15 сентября, в Dota 2 вышел патч 7.41f, где разработчики скорректировали баланс героев и предметов.

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