В Dota 2 добавили сокровищницу Trove of Terror - новая аркана на Tidehunter и возвращение арканы Drow Ranger

В Dota 2 вышла сокровищница Trove of Terror. Она принесла 19 косметических предметов, включая 15 наборов уровня Immortal и две арканы — для Drow Ranger и Tidehunter.

Разработчики также добавили механику, снижающую риск неудачных открытий. Обе арканы гарантированно выпадут на 50-м сундуке, а на 12-м и 40-м игрок получит дополнительные награды — облики для Терзателя и Рошана. Одна сокровищница стоит 424 рубля.

Кроме аркан, в набор вошли скины для Tiny, Marci, Treant Protector, Terrorblade, Oracle, Primal Beast, Ancient Apparition, Broodmother, Anti-Mage, Undying, Pudge и Death Prophet.

Ранее, 15 сентября, в Dota 2 вышел патч 7.41f, где разработчики скорректировали баланс героев и предметов.