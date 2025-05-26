В Dota 2 провели самый долгий матч в истории - отреагировал даже Гейб Ньюэлл

Геймеры провели самый долгий матч в истории Dota 2 — его продолжительность составила 24 часа и 1 секунду. Прямую трансляцию игры проводил русскоязычный стример Grusti_ne на Twitch, который решил устроить челлендж — провести в MOBA сутки.

24 мая Grusti_ne запустил рейтинговый матч, договорившись с союзниками и соперниками установить сразу несколько рекордов в истории Dota 2. Геймеры были намерены провести самый длительный матч, сделать рекордное количество убийств и набрать больше всего бонусов на персонажах.

За 24-часовой матч пользователям удалось в сумме сделать более 1,7 тыс. убийств, набрать на Clockwerk 25 тыс. перманентной брони, получить на Legion Commander свыше 15 тыс. урона от Duel и заработать на Lifestealer около 7 тыс. здоровья от Feast.

Контент-мейкер Grusti_ne также отправил электронное письмо на почту исполнительного директора Valve Гейба Ньюэлла. В нем стример рассказал главе компании о матче, добавив несколько клипов и отметив, что пользователи хотели бы услышать реакцию от самого Ньюэлла. И он действительно ответил спустя пару часов — в письме с официального аккаунта Ньюэлл написал «Nice» («Здорово» — прим.ред.)

Предыдущий рекорд по самому длительному матчу в Dota 2 был установлен в 2020 году — тогда он завершился за 6 часов и 8 минут. В игре пользователи просто не сносили трон соперникам.