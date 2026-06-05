В Dota 2 стартовал летний сезон "Диковинок Квортеро"

В ночь на 5 июня 2026 года Valve выпустили выпустили небольшой патч 7.41d, который продолжил традицию балансных правок и одновременно запустил летний сезон внутриигрового ивента "Диковинки Квортеро". Событие продлится до 4 сентября 2026 года.

В числе доступных бонусов:

Наборы героев: скины для Broodmother, Venomancer (включая альтернативный фиолетовый стиль) и Nyx Assassin.

скины для Broodmother, Venomancer (включая альтернативный фиолетовый стиль) и Nyx Assassin. "Мегаультраособенный раритет Квортеро" : на 5-м уровне игрокам гарантированно выдают специальную награду, которая может содержать предметы редкости Immortal или Arcana, случайным образом выбранные из более чем сотни ранее выпущенных наборов.

: на 5-м уровне игрокам гарантированно выдают специальную награду, которая может содержать предметы редкости Immortal или Arcana, случайным образом выбранные из более чем сотни ранее выпущенных наборов. Эффекты и косметика: доступны тематические эффекты для различных предметов, а за осколки Dota Plus можно приобрести скины из прошлых сезонов.

"Диковинки Квортеро" — сезонное внутриигровое событие в Dota 2, впервые запущенное осенью 2025 года. Оно представляет собой систему уровней, за прохождение которых игроки получают косметические награды. Весенний сезон ивента завершился 4 июня.