В Dota 2 вышел патч 7.39d с изменениями героев и предметов

В нем ослабили сильных персонажей

Компания Valve выпустила обновление 7.39d для Dota 2. В нем разработчики изменили баланс персонажей и предметов, а также немного переработали ландшафт карты. Патч стал доступен вместе с ивентом «Диковинки Квортеро».

В обновлении 7.39 ослабили метовых персонажей, как Puck, Axe, Nature's Prophet и Shadow Fiend. Изменения коснулись обычных и нейтральных предметов: ослабили Hurricane Pike, Blade Mail и Witch Blade, а также Sister's Shroud, Gale Guard и Outworld Staff.

Разработчики увеличили зоны возрождения древних нейтральных крипов в треугольниках обеих сторон. А также убрано непредусмотренное место для варда возле легкой линии сил Света.

Помимо патча 7.39d, в Dota 2 стартовало событие «Диковинки Квортеро». В рамках ивента в игре появился персонаж Квортеро, который будет раздавать пользователям бесплатные награды и скины.

В событии 100 уровней, а чтобы повышать их — необходимо набрать 1 тыс. очков опыта. Его дают за проведенные матчи: как за победы, так и поражения.

650 очков — за победу в обычном матче.

425 очков — за победу в Turbo.

250 очков — за поражение в обычном матче.

175 очков — за поражение в Turbo.

При каждом повышении уровня пользователи будут получать бесплатную награду. Сейчас в событии три новых набора для Witch Doctor, Vengeful Spirit и Legion Commander (с двумя стилями). Кроме того, в ивенте можно заработать 11 эффектов, которые изменяют визуальные эффекты телепортации, повышения уровня и так далее.

В событии можно получить и случайные награды под названием «Раритет Квортеро». В них входят любые ранее выпущенные наборы, а также Immortal-предметы и Arcana-сеты. Событие продлится до 5 ноября 2025 года.