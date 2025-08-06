В Dota 2 вышел патч 7.39d с изменениями героев и предметов

В нем ослабили сильных персонажей
Компания Valve выпустила обновление 7.39d для Dota 2. В нем разработчики изменили баланс персонажей и предметов, а также немного переработали ландшафт карты. Патч стал доступен вместе с ивентом «Диковинки Квортеро».
В обновлении 7.39 ослабили метовых персонажей, как Puck, Axe, Nature's Prophet и Shadow Fiend. Изменения коснулись обычных и нейтральных предметов: ослабили Hurricane Pike, Blade Mail и Witch Blade, а также Sister's Shroud, Gale Guard и Outworld Staff.
Разработчики увеличили зоны возрождения древних нейтральных крипов в треугольниках обеих сторон. А также убрано непредусмотренное место для варда возле легкой линии сил Света.
Помимо патча 7.39d, в Dota 2 стартовало событие «Диковинки Квортеро». В рамках ивента в игре появился персонаж Квортеро, который будет раздавать пользователям бесплатные награды и скины.
В событии 100 уровней, а чтобы повышать их — необходимо набрать 1 тыс. очков опыта. Его дают за проведенные матчи: как за победы, так и поражения.
- 650 очков — за победу в обычном матче.
- 425 очков — за победу в Turbo.
- 250 очков — за поражение в обычном матче.
- 175 очков — за поражение в Turbo.
При каждом повышении уровня пользователи будут получать бесплатную награду. Сейчас в событии три новых набора для Witch Doctor, Vengeful Spirit и Legion Commander (с двумя стилями). Кроме того, в ивенте можно заработать 11 эффектов, которые изменяют визуальные эффекты телепортации, повышения уровня и так далее.
В событии можно получить и случайные награды под названием «Раритет Квортеро». В них входят любые ранее выпущенные наборы, а также Immortal-предметы и Arcana-сеты. Событие продлится до 5 ноября 2025 года.
Всегда удивляла дота. Ничего толком не меняется, о новом контенте вообще молчу. За последние пять лет вышло сколько героев, 2-3? Хотя какая разница, если игра толкает задротить на одних и тех же, иначе просто всасываешь без шансов.
Давным давно это был только под для варкрафта.
Игрался этот мод очень интересно. Все мечтали о полноценной игре.
И вот она. Только вышло всё плохо.