В Dota 2 вышел патч 7.39с - изменения героев и предметов

Балансное обновление, которое должно не сильно изменить текущую мету

В ночь на 25 июня компания Valve выпустила обновление для Dota 2. Оно включает в себя балансный патч 7.39с, в котором разработчики немного изменили ландшафт, предметы и персонажей.

Изменения коснулись «Смотрителей»: возле «Алтарей мудрости» их немного отодвинули от лестниц, а также уменьшили дальность их захвата. Кроме того, Рошан теперь наносит курьерам такой же урон, как и атаки героев ближнего боя.

Разработчики Dota 2 внесли изменения для нейтральных крипов — трясинника, квакуна и древнего квакуна. Их задержка перед применением способностей уменьшена с 0,2 до 0,3 секунд.

Valve также изменила баланс некоторых предметов и героев — с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2.