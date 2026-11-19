Valve выпустила обновление 7.42 для Dota 2 — одно из самых масштабных за последнее время. Патч затрагивает почти все аспекты игры: от базовых характеристик героев и экономики до нейтральных крипов, предметов и ландшафта карты. Полный список изменений опубликован на официальном сайте игры.

Глобальные механики. Базовое здоровье всех героев выросло со 120 до 200, но прирост за силу снижен с 22 до 20. Появилась система «действенности предметов» (Item Potency): теперь эффекты предметов вроде Desolator и Eye of Skadi масштабируются от источника атаки — у иллюзий по умолчанию всего 20%, у Swashbuckle Pangolier — 60%. Пассивное золото в минуту больше не растёт по ходу игры, а награды за снос построек урезаны.

Экономика и опыт. После стартового горна все герои пассивно получают 50 опыта в минуту. Для 30-го уровня теперь нужно 66 600 опыта вместо 64 400. Награды за башни и казармы пересчитаны — в среднем снижены.

Карта. Парные порталы переехали к верхнему и нижнему краям карты, центральные башни сдвинуты, переработана геометрия реки на миде. Укрепление построек получило 2 заряда с откатом по 6 минут.

Нейтральные крипы. Добавлены новые лагеря: чайкосветицы и эймеркроты у Света, моржи у Тьмы, а также древний лагерь морских слогров. У большинства крипов появился «родной лес» — они спавнятся только на одной стороне карты. Break удалён из игры.

Предметы. Добавлена целая пачка новых предметов: Bloodslinger, Caduceus, Ristul's Devotion, Sabatons of Mordiggian, Skypiercer, Starforge. Из игры удалены Javelin, Helm of the Overlord, Khanda и ряд нейтральных артефактов. Число разрядов нейтральных предметов сокращено с 5 до 4, а сами артефакты теперь распределяются по пулам.

Герои. Изменения затронули практически весь ростер. Среди заметного: Juggernaut получил Aghanim's Scepter, позволяющий атаковать во время Blade Fury; Meepo стал универсальным героем; у Chaos Knight появилась новая врождённая способность Ahead, Armageddon; Lycan лишился Apex Predator; у Batrider переработан Sticky Napalm.

Патч уже доступен в клиенте игры. Полный список изменений — на официальном сайте Dota 2.