В Dota 2 забанили 90 тысяч смурф-аккаунтов

Разработчики Dota 2 выявили и заблокировали 90 тысяч смурф-аккаунтов. Кроме того, Valve отследили настоящих владельцев всех забаненных смурф-аккаунтов. Информация об этом была опубликована на офиицальном сайте игры.

Сегодня мы навсегда заблокировали 90 000 смурф-аккаунтов, активных в последние несколько месяцев. (Это дополнительные аккаунты, которые пользователю не жалко. Обычно их создают для нарушения правил, например, для игры не на своём рейтинге, использования читов, покидания игр и так далее.)



Кроме того, мы отследили настоящих владельцев всех смурф-аккаунтов. Теперь такие нарушения могут привести к различным наказаниям для основного аккаунта: от временного изменения порядочности до бессрочной блокировки.



Играть в Доту интереснее всего на равных условиях. Мы говорили так несколько месяцев назад в посте про читеров, мы говорили так на этой неделе в посте про летнее обновление, и мы продолжим так говорить. Качество каждой отдельно взятой игры зависит от добросовестности её участников. Мы стремимся к тому, чтобы игры проходили как можно лучше, тогда как смурфинг ведёт к обратному результату.



Если вы подозреваете, что с вами играет «смурф», вы, как и раньше, можете подать на него внутриигровую жалобу. Это поможет нам и дальше вычислять нарушителей и собирать больше данных, чтобы наши инструменты по борьбе со смурф-аккаунтами работали точнее.

В летнем обновлении разработчики Dota 2 переработали систему порядочности, а также сделали жалобы и похвалы более весомыми – теперь с их помощью можно влиять на подбор команды.