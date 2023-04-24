В последнем обновлении для Dota 2 игроки нашли сотни новых багов ©

Разработчики из студии Valve на днях выпустили масштабное обновление для Dota 2. Патч под номером 7.33 изменил привычную карту, баланс героев, игровую экономику и даже затронул систему подбора игроков в матче. На первый взгляд крупный апдейт Dota 2 был тепло встречен сообществом, о чем говорит пиковый онлайн в 200 тысяч пользователей, однако все оказалось не так радужно. Опытные геймеры нашли в последнем обновлении игры колоссальное количество новых ошибок, некоторые из которых полностью разрушают честную игру.

Согласно наблюдением сообщества игроков, обновление 7.33 для Dota 2 принесло в игру 431 баг и, вероятно, их даже больше. Сотни ошибок в основном касаются игрового процесса, который был затронут последним патчем. Теперь в игре можно иногда встретить неработающие предметы или воспользоваться уязвимостями в игре, которые дают определенное преимущество для героев. Например, эффект от гарпуна можно складывать несколько раз, даже если у в инвентаре игрокам был всего один такой предмет.

Несмотря на обилие новых ошибок, Valve понемногу исправляется ситуацию. С момента выхода проблемного обновления, разработчики устранили около 46 обнаруженных ошибок. Как отмечается, в срочных исправлениях в первую очередь уделяется внимание предметам сильно влияющим на баланс игры. Рано или поздно, Valve все же сможет устранить еще сотни багов в Dota 2.