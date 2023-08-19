Valve назвала цену билетов на The International 2023 и сообщила дату начала их продажи

Valve объявила дату старта продаж билетов на The International 2023. Подробности о каждой стадии турнира опубликовали в блоге на сайте сообщества Steam.

Valve напомнила, что турнир будет разделен на три части: Путь к The International будет включать групповой этап (12-15 октября) и плей-офф (20-22 октября), и сам The International 2023 (27-29 октября).

Плей-офф и The International 2023 пройдут перед живой аудиторией. Чтобы минимизировать путаницу из-за новых названий, билеты на каждый из этапов будут продаваться отдельно.

Расписание продаж на Ticketmaster:

The International 2023 на Climate Pledge Arena. Старт продаж в 10:00 25 августа по североамериканскому тихоокеанскому времени [20:00 25 августа по Москве. — Прим. ред.] на Ticketmaster; Билеты будут продаваться в виде трехдневного пропуска на весь ивент, стоимость $699 + комиссия за пропуск; Посетители, привязавшие свой аккаунт Steam к пропуску гарантировано получат по одной сокровищнице Treasure of the Crimson Witness 2023 и сохранят шансы получить еще по ходу ивента.

Путь к The International — плей-офф в здании Summit конференц-центра Сиэтла. Старт продаж в 10:00 28 августа по североамериканскому тихоокеанскому времени [20:00 28 августа по Москве. — Прим. ред.] на Ticketmaster; Билеты будут продаваться в виде отдельных пропусков на каждый из трех дней, стоимостью $99 каждый + комиссия за билет.

В разделе распространенных вопросов Valve уточнила, что можно приобрести на более 5 билетов за одну транзакцию, а также, что пропуск не привязан к местам — посетитель сможет занять любое свободное (кроме зон, предназначенных для игроков и прессы). Билеты не подлежат возврату, кроме того случае, если мероприятие будет отменено. После выхода с арены можно будет входить в нее снова по наручному браслету, который выдается на месте проведения. Продажа и передача билетов между пользователями возможна по правилам Ticketmaster.