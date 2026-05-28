Valve объявила дату старта продаж и цены на билеты The International 2026

Компания Valve опубликовала все подробности о билетах на юбилейный 15-й чемпионат мира по Dota 2 - The International 2026. Турнир пройдет с 20 по 23 августа на стадионе SPD Bank Oriental Sports Center в Шанхае (Китай).

Раздельный старт и защита от дефицита

Продажи откроются 10 июня 2026 года. Чтобы местные фанаты не раскупили все места, Valve разделила билеты на два независимых пула и разные платформы:

Для жителей Китая : продажи начнутся в 14:00 по пекинскому времени (09:00 по МСК) через Damai и Perfect World. Первые 20 минут покупать смогут только активные игроки с китайским ID.

: продажи начнутся в по пекинскому времени (09:00 по МСК) через Damai и Perfect World. Первые 20 минут покупать смогут только активные игроки с китайским ID. Для международных гостей: продажи стартуют на 30 минут позже - в 14:30 по пекинскому времени (09:30 по МСК) на платформе Trip.com. Иностранцы будут покупать билеты из своего, отдельного пула мест, так что китайские фанаты не смогут забрать их билеты.

Стоимость билетов зависит от сектора арены и дня:

Категории мест

В этом году свободная рассадка отменена - все места строго фиксируются. Доступны одиночные билеты и абонементы на два дня (четверг-пятница или суббота-воскресенье). Цены зависят от сектора (от Tier D до Tier A):

Жесткие меры против перекупщиков

Все билеты будут строго именными и привязываются к данным загранпаспорта (для иностранцев) или ID (для граждан Китая). Действует лимит - не более двух билетов на один игровой день в одни руки. Передавать, дарить или перепродавать билеты запрещено. На входе в арену будет проводиться обязательная проверка документов.

