Valve официально анонсировала The International 2025, который станет возвращением турнира Dota 2 в Германию

Valve официально анонсировала The International 2025, который станет возвращением легендарного турнира Dota 2 в Германию — страну, где эта киберспортивная история начиналась.

Событие пройдет с 11 по 14 сентября 2025 года в немецком городе Гамбург, на "Бэрклис Арене". Место выбрано не случайно: Германия стала домом для первого The International, состоявшегося в 2011 году. Тогда турнир проводился на Gamescom, собрав первых фанатов Dota 2.

В The International 2025 примут участие 16 лучших команд мира. Некоторые из них получат прямые приглашения, а остальные пройдут через открытые и региональные отборы. Valve обещает, что предстоящее событие станет грандиозным, подчеркнув важность возвращения к истокам:

«Германия — это отправная точка всей истории. Мы с нетерпением ждем момента, когда фанаты вновь соберутся на арене, где насладятся битвами вселенского масштаба».