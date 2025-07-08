"Valve окончательно забила на игру": бывший про-игрок и стример о Dota 2

По мнению контент-мейкера, «Доту» закроют через 3-4 года
Популярный стример и бывший профессиональный игрок в Dota 2 Ярослав «NS» Кузнецов во время трансляции высказался о состоянии MOBA-игры Valve. Он заявил, что разработчики перестали заниматься развитием «Доты», и вскоре прекратят поддержку.
«Мне кажется, "Дотой" вообще перестали заниматься. Обратили внимание, что нет ни ивента, ни боевого пропуска? Ничего нет. В том году «Павшая корона» вышла в апреле или мае, а сейчас уже июль. Если бы Valve хотела что-то сделать, то уже сделала бы.Мне кажется, Valve окончательно забила на игру. Они там думают, наверно, что пусть еще 3-4 года люди поиграют турниры, а потом прикроют игру».
Ярослав «NS» Кузнецов, стример и бывший профессиональный игрок в Dota 2
Ранее российский профессиональный игрок в Dota 2 объяснил, почему в Counter-Strike 2 играют больше людей, чем в MOBA от Valve. Он считает, что шутер значительно проще воспринимается аудиторией из-за более легкой концепции.
Сейчас по Dota 2 проходит крупный чемпионат — Esports World Cup 2025. На нем выступают 16 команд со всего мира, и сражаются за призовой фонд в размере $3 млн.
Дада, а кс через год закроют
А стим через два
значит будет дота 3)
Закроют игру с онлайном 500к человек? У меня другой вопрос еще есть, как про игроком мог стать умственно отсталый?
Так он ничего не добился в киберспорте.
На доту забили уже много лет назад,а сейчас просто выпукивают контент,который создаётся сообществом,за реальные денюжки :D такими темпами она спокойно еще лет 10 протянет,потому что даже нет смысла вкладывать силы , деньги и ресурсы в доту 3 )
В этом вся Valve. Если бы не Epic Games, Steam так бы и стоял нетронутым в дизайне и оптимизации, не говоря и об остальных функциях. Самая ленивая компания.