"Valve окончательно забила на игру": бывший про-игрок и стример о Dota 2

По мнению контент-мейкера, «Доту» закроют через 3-4 года

Популярный стример и бывший профессиональный игрок в Dota 2 Ярослав «NS» Кузнецов во время трансляции высказался о состоянии MOBA-игры Valve. Он заявил, что разработчики перестали заниматься развитием «Доты», и вскоре прекратят поддержку.

«Мне кажется, "Дотой" вообще перестали заниматься. Обратили внимание, что нет ни ивента, ни боевого пропуска? Ничего нет. В том году «Павшая корона» вышла в апреле или мае, а сейчас уже июль. Если бы Valve хотела что-то сделать, то уже сделала бы.Мне кажется, Valve окончательно забила на игру. Они там думают, наверно, что пусть еще 3-4 года люди поиграют турниры, а потом прикроют игру».



Ярослав «NS» Кузнецов, стример и бывший профессиональный игрок в Dota 2

Ранее российский профессиональный игрок в Dota 2 объяснил, почему в Counter-Strike 2 играют больше людей, чем в MOBA от Valve. Он считает, что шутер значительно проще воспринимается аудиторией из-за более легкой концепции.

Сейчас по Dota 2 проходит крупный чемпионат — Esports World Cup 2025. На нем выступают 16 команд со всего мира, и сражаются за призовой фонд в размере $3 млн.