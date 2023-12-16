Valve отправила токсичным игрокам в Dota 2 подарки с угольком и "праздничным" баном

Наступил праздничный сезон, и некоторые счастливые игроки Dota 2 получили возможность открыть свои подарки раньше времени — только это было не совсем то, чего они ожидали.

Один из бывших профессиональных игроков Dota 2 по имени Mason получил в чате предложение открыть бесплатный сундук с подарками, который был вручен ему в игре, что можно назвать самым креативным и хитрым методом бана. Разумеется, он так и сделал - и обнаружил, что получил "высокотоксичный кусок угля", а также сообщение о том, что его аккаунт теперь забанен:

Для стороннего наблюдателя это могло бы показаться ужасно жестокой выходкой, но сообщество Dota 2 с радостью введет вас в курс дела. Mason когда-то делал настоящую карьеру в Dota 2 - выступал и участвовал в живых международных соревнованиях, - а затем переключился на стриминг. С тех пор как Мейсон начал стримить, он приобрел очень плохую репутацию репутацию. Токсичность в любой онлайн-игре вполне ожидаема, но когда тебя отмечают как особо мерзкий пример, это не очень хорошо.

В Dota 2 есть особый набор показателей, которые используются для отслеживания того, насколько человек токсичен. Один из них метко назван "Балл общения". Он отслеживает сообщения и доказательства того, что вы плохо общаетесь - обзываетесь, троллите и так далее, - и Mason уже давно в этом списке.

Так что Mason получил такой подарок за свои проступки - и не он один. На самом деле, все это было предрешено со стороны Valve: в их блоге Frostivus было ясно написано, какая участь ожидает токсичных игроков:

...если вы попали в список непослушных, у нас есть отличные новости для всех остальных и плохие для вас, потому что этот год будет кровавым. Независимо от того, как вы себя вели, мы следили за вами (не во время сна, успокойтесь) и собираемся пресечь все это. За все вышеперечисленное будут назначаться наказания, включая штрафы за поведение, а в серьезных случаях - бан основного аккаунта.