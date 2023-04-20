Dota 2 09.07.2013
7.2 2 886 оценок

Valve рассказали о некоторых изменениях будущего патча для Dota 2

Solstice
Новости

Разработчики Dota 2 опубликовали небольшой блог, в котором рассказали сообществу о некоторых изменениях предстоящего обновления, вырвав их из контекста и скрыв при этом ключевые слова. Таким образом Valve хотят подогреть интерес комьюнити к патчу.

Многие из вас знают, что скоро выйдет большое обновление. Перечитывая список изменений, мы решили, что будет весело рассказать о некоторых из них, не портя при этом сюрприз. В общем, мы выбрали несколько будущих изменений и вырвали их из контекста, чтобы подогреть ваш интерес, пока мы заканчиваем готовить обновление.

Вот первая загадка:

  • Следующее крупное обновление Dota 2 выйдет в день, рифмующийся с фразой «шмадцатое шмапреля» и находящийся в промежутке между 19 и 21 апреля.

Ладно, не будем забегать вперёд. Такие сложные задачки надо оставлять напоследок. Лучше потренируйтесь на загадках попроще:

  • Игрок теперь управляет [СУЩЕСТВОМ], которое выкопал.
  • Интеллект [ГЕРОЯ] всегда равен 0. Всегда.
  • Теперь количество [ПРЕДМЕТА] в лавке ограничено (в начале игры 4 штуки, запас пополняется каждые 120 секунд).
  • По окончании этого эффекта душа резко возвращается в тело.
  • Базовая броня [ГЕРОЯ] увеличена на 1.
  • Ночью [ТИП СУЩЕСТВ] получает +15 к скорости передвижения.
  • Эффекты, снижающие расход маны, действуют только на расход маны.
  • [ПРЕДМЕТ] собирается из Echo Sabre (2500 золота), Diadem (1000 золота) и рецепта (1000 золота). Общая стоимость: 4500 золота.
  • Любой игрок может [ГЛАГОЛ] между [СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ] после трёхсекундной подготовки.

Ранее разработчики Dota 2 назвали точную дату выхода нового балансного патча в Dota 2 – обновление запланировано к релизу на 20 апреля 2023 года. При этом Valve предупредили, что предстоящий патч будет значительно крупнее, чем обычно.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Dennissio

Интеллект [дотера] всегда равен 0. Всегда.

Вот всё и встало на свои места🤡.

1
samosan

Уже половина дотеров в лол перешли,а валве всё забивают на развитие проекта,добавляя только им нужные балансные патчи и спорного героя раз в год.

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