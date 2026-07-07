Valve случайно "отправила" Dota 2 в 2027 год - свежее обновление исправило десятки ошибок и рассмешило игроков

Valve выпустила обновление для Dota 2, которое принесло масштабный список исправлений, однако внимание сообщества привлекла вовсе не его начинка. В русскоязычном описании патча разработчики по ошибке указали неверный год, из-за чего игроки быстро подхватили шутку о том, что «пока все живут в 2026-м, Valve уже перешла в 2027-й».

За забавной опечаткой скрывается один из самых крупных технических патчей последних недель. Разработчики продолжили улучшать событие «Тёмный карнавал», переработав систему получения геройских билетов. Теперь за обычные матчи и Turbo игроки получают обрывки билетов, которые можно обменять на полноценные награды. Кроме того, были исправлены ошибки с обменом билетов, работой конфетной лавки и системой ежедневных заданий.

Отдельное внимание Valve уделила пошаговому режиму. Патч устраняет множество давних проблем: исправлены ошибки с инициативой, отображением эффектов, работой заклинаний, интерфейсом и завершением хода. Разработчики также добавили новые настройки, включая возможность отключить баннер начала боя через консольную команду.

Не менее внушительным оказался список исправлений игрового процесса. Обновление устраняет различные причины сбоев клиента и серверов, исправляет просмотр турнирных матчей, поведение ботов, взаимодействие предметов и десятки ошибок, связанных с героями. В патчноут вошли изменения для Alchemist, Arc Warden, Bane, Centaur Warrunner, Doom, Faceless Void, Hoodwink, Lina, Lone Druid, Monkey King, Oracle, Phantom Lancer, Shadow Fiend, Sniper, Storm Spirit, Tinker, Winter Wyvern, Wraith King и многих других персонажей.

Хотя главным мемом обновления стала случайная «путешествие в будущее», сам патч демонстрирует привычный для Valve подход: вместо громких новинок студия продолжает последовательно устранять накопившиеся проблемы, делая Dota 2 стабильнее и комфортнее для игроков. Судя по объёму списка изменений, это обновление запомнится не только опечаткой, но и действительно масштабной работой над игрой.