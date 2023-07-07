Valve сообщила о возобновлении продаж комикса Dota 2 The Comic Collection

Valve в социальных сетях сообщила о возобновлении продаж комикса Dota 2 The Comic Collection.

Издание в 200 страниц уже доступно к приобретению в цифровом магазине Amazon. Цена начинается от 4,27 долларов. Найти можно пока только англоязычную версию комикса, хотя в 2021 году авторы переводили издание на русский язык.

В комиксе Dota 2 The Comic Collection можно найти восемь отдельных историй из игрового мира. Разработкой занималась компания Dark Horse в сотрудничестве с Valve. Впервые издание вышло в 2017 году.