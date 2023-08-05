Valve, судя по всему, решила запретить монетизацию кастомных игр в Dota 2 ©

Компания Valve, занимающаяся распространением цифровых технологий, известна в основном благодаря платформе Steam, но у нее есть и несколько собственных игр, например, популярная Dota 2. У этой игры огромное сообщество, игроки даже создают свои собственные боевые пропуски и другие способы получения прибыли, но теперь Valve принимает меры, отправляя юристов отслеживать заработки создателей.

По словам создателя SteamDB Павла Дюндика, дистрибьютор программного обеспечения отправил своим юристам письмо, фрагмент которого приведен ниже. В письме говорится, что "инструменты Dota Workshop являются строго некоммерческими", что означает, что все, кто использовал их для заработка, могут получить аналогичное уведомление. В письме содержится просьба прекратить монетизацию и поделиться полученными доходами до 17 августа.

Valve пока не объявляла о запрете на монетизацию кастомных игр публично и по каким причинам компания решила запретить монетизацию этого сегмента Dota 2 пока неизвестно.