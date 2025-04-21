Valve запретила выбирать одного из персонажей Dota 2 из-за критического бага

Разработчики Dota 2 убрали возможность выбирать персонажа Warlock во всех режимах игры. Valve ограничила доступ к герою из-за критического бага, позволяющего быстро получить 30-й уровень.

Проблема заключается в аспекте Black Grimoire у Warlock. На старте матча у пользователей была возможность бесконечно использовать предмет от аспекта героя с помощью курьера и метки «Выставить на продажу». После повторения манипуляций можно было быстро получить 30-й уровень персонажа к 10-й минуте матча.

На момент публикации материала Valve не рассказала, когда исправит критическую ошибку. Поэтому пока не известно, когда Warlock снова станет доступен для выбора.