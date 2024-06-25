Virtus.pro позвали на турнир по Dota 2 с призовыми 0,5 млн долларов

Российская команда Virtus.pro по Dota 2 получила персональное приглашение от организаторов турнира Super Dimensional Vision Snow Ruyi по данной дисциплине принять участие в соревнованиях.

Турнир пройдет с 28 июля по 4 августа с Олимпийской деревне в КНР. Ранее сообщалось, что в нем будут играть 12 коллективов из разных стран, однако были раскрыты только первые шесть из них, преимущественно китайские.

Ранее Virtus.pro не смогла пройти в плей-офф турнира Europe League 2024, что стало для команды большим разочарованием. Однако в китайской олимпийской деревне у них будет шанс отщипнуть большой кусок от пирога размером 500 тыс. долларов. Именно столько составляет призовой фонд этого турнира.

Известно, что от Восточной Европы на данных соревнованиях появятся также игроки коллектива Natus Vincere.