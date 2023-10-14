Впервые в истории четыре команды из СНГ вышли в плей-офф на The International ©

Команды BetBoom Team, Team Spirit, Virtus.pro и 9Pandas преуспели и перешли в плей-офф на текущем турнире The International 2023 по Dota 2. Это исторический момент, так как впервые в истории чемпионата все команды из СНГ, участвующие в соревнованиях, прошли в следующий этап состязания.

Самой результативной стала победившая на TI10 Team Spirit, которая выиграла все матчи в своей группе. BetBoom Team прошла в плей-офф со счетом 6:2.

С 14 по 16 октября состоятся стыковочные матчи, результаты которых определят посев команд. Победители отправятся в верхнюю сетку, а проигравшие — в нижнюю.

The International 2023 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. На момент публикации материала призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона долларов, и он продолжает расти благодаря продажам компендиума.