Впервые в истории про-сцены Dota 2 победила команда, у которой упал трон

Самый необычный случай произошел во время закрытых квалификациях на TI
Команда Nemiga победила eSpoiled на карте, в которой у нее упал трон. Это первый случай в истории профессиональной сцены Dota 2, он произошел во время закрытых квалификаций на The International 14 для Восточной Европы.
На второй карте Nemiga убила команду оппонентов, после чего соперники написали в общий чат «GG» (признание поражения). Но сразу после этого у Nemiga упал трон, который добили крипы.
Администраторы засчитали победу Nemiga несмотря на то, что в матче трон упал именно у нее. В правилах проведения квалификаций указано, что намеренное «GG» означает моментальное поражение, вне зависимости от того, что дальше происходит в матче. Поэтому Nemiga обыграла eSpoiled со счетом 2:0.
У тир-4 команд постоянно всякий треш творится, ничего удивительного.