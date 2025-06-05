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Dota 2 09.07.2013
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.2 3 191 оценка

Впервые в истории про-сцены Dota 2 победила команда, у которой упал трон

Solstice Solstice

Самый необычный случай произошел во время закрытых квалификациях на TI

Команда Nemiga победила eSpoiled на карте, в которой у нее упал трон. Это первый случай в истории профессиональной сцены Dota 2, он произошел во время закрытых квалификаций на The International 14 для Восточной Европы.

Момент на Twitch

На второй карте Nemiga убила команду оппонентов, после чего соперники написали в общий чат «GG» (признание поражения). Но сразу после этого у Nemiga упал трон, который добили крипы.

Администраторы засчитали победу Nemiga несмотря на то, что в матче трон упал именно у нее. В правилах проведения квалификаций указано, что намеренное «GG» означает моментальное поражение, вне зависимости от того, что дальше происходит в матче. Поэтому Nemiga обыграла eSpoiled со счетом 2:0.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Блоха В Сарафане

У тир-4 команд постоянно всякий треш творится, ничего удивительного.

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