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Dota 2 09.07.2013
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.2 3 102 оценки

Вылет и выход в финал - Расписание BetBoom Dacha Belgrade по Dota 2

4efy
Новости

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade по Dota 2 все ближе к своему кульминационному моменту, поэтому командам становится сложнее удержаться за свое место. Сегодня фанатов киберспорта ждут матчи на вылет, где составы постараются пробиться в полуфинал, чтобы побороться за трофей и призовые в размере 1,000,000 долларов.

Перейдем к расписанию:

  • 11:00 - BBTeam vs Tundra
  • 14:30 - Team Spirit vs Falcons
  • 18:00 - Aurora vs GG
  • 21:30 - Yakult's vs Liquid

Помимо того, что прошедшие команды будут бороться за место в финале, они также сразу попадут ранее упомянутые призовые. То есть если кто-то вылетает на этапе финала, то все равно остается хоть и с небольшим, но с выигрышем.

-4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
PitiableScorpion

большой спорт часто -густо разбавлен допингом -подкупом судей и лоббизмом нужных команд -игроков и спортсменов - а как устроен киберспорт -неужели там все прозрачно - ну мы же не дети - чтобы в это верить - при том -что возможностей для манипуляций в этом секторе развлечений просто бесконечное множество

-1
Wolfenstein

большой шпорт ща непосредственно с мошнявками букмейкерами связан и как следствие повсеместными договорняками

0