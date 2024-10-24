Вылет и выход в финал - Расписание BetBoom Dacha Belgrade по Dota 2

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade по Dota 2 все ближе к своему кульминационному моменту, поэтому командам становится сложнее удержаться за свое место. Сегодня фанатов киберспорта ждут матчи на вылет, где составы постараются пробиться в полуфинал, чтобы побороться за трофей и призовые в размере 1,000,000 долларов.
Перейдем к расписанию:
- 11:00 - BBTeam vs Tundra
- 14:30 - Team Spirit vs Falcons
- 18:00 - Aurora vs GG
- 21:30 - Yakult's vs Liquid
Помимо того, что прошедшие команды будут бороться за место в финале, они также сразу попадут ранее упомянутые призовые. То есть если кто-то вылетает на этапе финала, то все равно остается хоть и с небольшим, но с выигрышем.
большой спорт часто -густо разбавлен допингом -подкупом судей и лоббизмом нужных команд -игроков и спортсменов - а как устроен киберспорт -неужели там все прозрачно - ну мы же не дети - чтобы в это верить - при том -что возможностей для манипуляций в этом секторе развлечений просто бесконечное множество
большой шпорт ща непосредственно с мошнявками букмейкерами связан и как следствие повсеместными договорняками