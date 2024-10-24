Вылет и выход в финал - Расписание BetBoom Dacha Belgrade по Dota 2

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade по Dota 2 все ближе к своему кульминационному моменту, поэтому командам становится сложнее удержаться за свое место. Сегодня фанатов киберспорта ждут матчи на вылет, где составы постараются пробиться в полуфинал, чтобы побороться за трофей и призовые в размере 1,000,000 долларов.

Перейдем к расписанию:

11:00 - BBTeam vs Tundra

14:30 - Team Spirit vs Falcons

18:00 - Aurora vs GG

21:30 - Yakult's vs Liquid

Помимо того, что прошедшие команды будут бороться за место в финале, они также сразу попадут ранее упомянутые призовые. То есть если кто-то вылетает на этапе финала, то все равно остается хоть и с небольшим, но с выигрышем.