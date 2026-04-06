Ушёл из жизни создатель Double Dragon: индустрия прощается с легендой битемапов

Японская игровая индустрия понесла утрату: на 65-м году жизни скончался Ёсихиса Кисимото — автор культовых серий Double Dragon и Kunio-kun. О его смерти 2 апреля сообщил сын разработчика.

Кисимото начал карьеру в компании Data East, где работал над аркадными проектами вроде Pro Soccer и Cobra Command. Позже, присоединившись к Technos Japan, он создал Nekketsu Kōha Kunio-kun и Double Dragon — игры, которые задали стандарты жанра beat ’em up и стали знаковыми для своего времени.

За десятилетия карьеры Кисимото оказал огромное влияние на развитие аркадных экшенов. Даже спустя годы он продолжал работать над франшизой, выпустив Double Dragon IV в 2017 году.

Поклонники по всему миру вспоминают его как одного из пионеров жанра, чьи игры оставили заметный след в истории видеоигр.