Double Dragon 1988 г.
Экшен, Аркада
8.5 4 оценки

Ушёл из жизни создатель Double Dragon: индустрия прощается с легендой битемапов

butcher69 butcher69

Японская игровая индустрия понесла утрату: на 65-м году жизни скончался Ёсихиса Кисимото — автор культовых серий Double Dragon и Kunio-kun. О его смерти 2 апреля сообщил сын разработчика.

Кисимото начал карьеру в компании Data East, где работал над аркадными проектами вроде Pro Soccer и Cobra Command. Позже, присоединившись к Technos Japan, он создал Nekketsu Kōha Kunio-kun и Double Dragon — игры, которые задали стандарты жанра beat ’em up и стали знаковыми для своего времени.

За десятилетия карьеры Кисимото оказал огромное влияние на развитие аркадных экшенов. Даже спустя годы он продолжал работать над франшизой, выпустив Double Dragon IV в 2017 году.

Поклонники по всему миру вспоминают его как одного из пионеров жанра, чьи игры оставили заметный след в истории видеоигр.

КолоборантиТеррорист

похож на депутата завсегдатого тв-шоу.

nikvik jm

Спасибо за жанр видеоигр.

GraF68ru

Крутой дядька, множество веселых вечеров в коопе на диване убито в его играх. RIP

VitGun

Твою за ногу! Это же он создал Goal 3! Спасибо сэнсей. お悔やみ申し上げます.
Мухамедшин Рафик

DoubleDragon III это без преувеличения легенда с хорошо отрисованным окружением которое дополняло и усиливало чувство восторга от поединков В добрый путь мастер Ёси и спасибо

