Японская студия и издатель Arc System Works готовит новый 3D-экшен по серии Double Dragon, в которой будут участвовать Джимми Ли, Билли Ли и другие.

Как стало известно японскому изданию Famitsu и заметил Ryokutya2089, японская студия работает над новой 3D-игрой в популярной серии beat 'em up для консолей текущего поколения, консолей прошлого поколения, а также PC (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и PC). Как сообщает Famitsu, новая 3D-версия будет нацелена на то, чтобы сохранить захватывающий дух старых добрых сайд-скроллинговых экшенов с обновленным управлением и настройками сложности для современной эпохи.

Выход новой части серии запланирован на 2025 год. Точная дата выхода еще не подтверждена. Мы сообщим вам, как только узнаем больше об этой новой игре от Arc System Works.

Изначально игра Double Dragon была выпущена в 1987 году в виде аркады, а в 1998 году вышла на оригинальной NES. Игра получила несколько продолжений для аркад и домашних платформ, включая Double Dragon II для NES в 1991 году. В 1992 году для SNES была выпущена Super Double Dragon. Впоследствии были выпущены различные другие части и спин-оффы, а в 2015 году права на IP приобрела Arc System Works. В 2017 году студия выпустила Double Dragon IV для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.