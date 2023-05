Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons выходит 27 июля на PC и консолях ©

Modus Games и разработчик Secret Base сегодня назначили 27 июля датой выхода предстоящего beat 'em up Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

Rise of the Dragons возрождает культовую франшизу с новыми элементами рогелита и реестром разнообразных персонажей, когда игра выйдет на PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons напоминает о классической эстетике серии с обновленным пиксель-арт изображением, обновленными, но знакомыми обликами героев и злодеев, а также захватывающим саундтреком, который заставляет игроков быть готовыми к следующему бою.