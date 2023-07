Новое видео с 10 минутами геймплея Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ©

Издательство Modus Games и разработчик Secret Base выпустили новое 10-минутное видео геймплея Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons — это новая игра во франшизе Double Dragon, которая началась в 1987 году. Arc System Works передала Modus Games лицензию на интеллектуальную собственность для этой новой игры.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons — это совместная игра в жанре beat 'em up, состоящая из дуэтов бойцов и дополненная элементами roguelite, которая представляет собой классическую реиграбельную схватку в стиле Double Dragon с новым преимуществом, которое оживит культовую франшизу.

Нью-Йорк в 199X году: город разрушен ядерной войной. Его жители борются за выживание, когда улицы наводняют беспорядки, преступность и хаос. Преступные банды терроризируют то, что осталось, в борьбе за господство. Не желая больше мириться с такими условиями, юные Билли и Джимми Ли берут на себя ответственность вернуть свой город.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons предлагает игрокам потрясающие, безупречные командные навыки и множество стратегий для разрушительных комбо, защитных и наступательных движений за 13 уникальных игровых персонажей. После запуска будет предложен кооперативный онлайн-режим.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons выйдет 27 июля на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam).